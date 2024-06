CELJE Abramov želi novo sojenje ali prekvalifikacijo

Celjski višji sodniki so dopoldne na javni seji prisluhnili pritožbenim razlogom 34-letnega Sebastiena Abramova.

Na prvi stopnji v Celju so mu za umor partnerke Sare Veber (v marcu 2015), ki jo je na njenem domu v Pernovem pri Žalcu ustrelil s tekmovalno puško, izrekli enotno kazen 30 let zapora., potem ko so jo združili še z drugimi pravnomočnimi sodbami.

Obramba – Ljubljančana zdaj zastopa Antonio Novak, ki je že njegov šesti zagovornik – zahteva razveljavitev sodbe in novo sojenje, oziroma prekvalifikacijo kaznivega dejanja v povzročitev smrti iz malomarnosti.

Abramov se seje ni udeležil, saj da bi ga to vznemirilo in razburilo, temveč je sodnike o svojih pogledih seznanil pisno, kjer je znova navedel, da je šlo za nesrečo (pri čiščenju in repetiranju puške), ne pa za načrtovani umor.

Odločitev višjega sodišča bo znana v 30 dneh.

PŠ