CELJE Abramov se je znova izvlekel z odložitvijo

Na celjskem okrožnem sodišču so dopoldne tik pred zdajci preklicali nadaljevanje sojenja za 37-letnega Ljubljančana Sebastiena Abramova.

Kakor so sporočili iz urada predsednice sodišča, gre za upravičeno nujno zadržanost zagovornika Michaela Rotterja.

Obrambi je že četrtič letos uspelo preložiti narok, predvsem pa postopek iz vsebinskega preusmeriti na procesni del. Možnosti, da bo Abramov, ki je pred osmimi leti v Pernovem pri Žalcu ustrelil partnerko Saro Veber, konec julija izpuščen iz pripora, so zdaj toliko večje.

Tožilstvo je dokaze večinoma že izčrpalo. Telefonske pogovore in sporočila med obtoženim in pokojno naj bi po novem predstavili 15. maja, Abramov še vedno ni podal svojega zagovora, še vedno pa ima možnost tudi zamenjati zagovornika in pridobiti še nekaj dodatnega časa.

PŠ