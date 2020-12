CELJE Abramov se bo v Celju zagovarjal za umor iz nizkotnih nagibov

Celjsko tožilstvo je v začetku tedna podalo obtožnico zoper Ljubljančana Sebastiena Abramova, ki je pri nas najbolj znan po aferi z odrezano roko.

Šele danes nam je neuradno uspelo izvedeti, da se bo moral zagovarjati za umor iz nizkotnih nagibov, primer pa se nanaša na tragedijo v Pernovem, ko naj bi se mu med čiščenjem sprožila puška, izstrelek pa je zadel njegovo takratno dekle Saro Veber.

Dobrih pet let je minilo od dogodka, ki so ga preiskovalci najprej videli kot nesrečo. Ker je imel Abramov s starši pokojne tudi postopek na žalskem sodišču, je policija pod lupo vzela njegovo vsebino in prvotno kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti prekvalificirala v umor.

Tožilstvo je po zahtevni preiskavi naposled vložilo obtožnico za umor iz nizkotnih nagibov, saj naj bi se Abramov na ta način skušal znebiti dolgov do Sarinih staršev.

Več podrobnosti ni znanih, obtožnica prav tako še ni pravnomočna.

PŠ