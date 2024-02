CELJE 55-letnica delala zdraho

V zadnjih dveh dneh so celjski policisti trikrat pridržali 55-letno občanko, ki je v Celju kršila javni red in mir.

V prvem primeru je v trgovini v centru mesta napadla prodajalko, jo opraskala po obrazu in ukradla cigarete.

V drugem je trgovini vzela sendvič in ga tam pojedla, plačati pa ga ni hotela. Napadla je eno od strank trgovine, odpirala prehranske izdelke in jih metala s polic in se nasploh neprimerno vedla.

Sinoči se je kršiteljica nedostojno vedla še na enem od celjskih bencinskih servisov, kjer je metala stvari s polic in grozila zaposlenim.

Zaradi več kršitev javnega reda in miru smo ji izdali plačilne naloge. Zaradi sumov storitve kaznivih dejanj jo čaka še kazenska ovadba.

