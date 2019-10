Celje: 400-letna rodbina Delčnjak na velikem srečanju

Sobota, 5. oktobra, je bila za okoli 100 sorodnikov rodbine Delčnjak takšna, da si jo bodo vtisnili globoko med svoje spomine, saj je bilo tokratno srečanje posebno in tako prvo, na katerem se je srečalo največ njenih rodbinskih vej doslej.

Rodbina Delčnjak, ki ima svoj izvor v Trnovljah pri Socki pri Novi Cerkvi, na sedanjem slovenskem ozemlju – po pridobljenih podatkih v Nadškofijskem arhivu Maribor – obstaja že vsaj 400 let.

Prišli so s Češke

Prvi prednik je na sedanje slovensko ozemlje prišel z ozemlja današnje Češke. Bil je popotni tkalec in ko je prišel v Trnovlje pri Socki, mu je bilo tam tako všeč, da se je odločil ostati.

Še vedno stoječa in uporabljana hiša domačije Delčnjakovih, po domače »pri Delčjak«, na sedanjem naslovu Trnovlje pri Socki 15 (do okoli leta 1940; hišna številka 13), je bila zgrajena leta 1700, torej pred okoli 320 leti.

O Rodbini Delčnjak, ki je večinoma popisana po moški liniji, je v letu 2019 izšla tudi knjiga.

Srečanje bodo ponovili

Ob zaključku srečanja so si sorodniki bili enotni: takšno srečanje je potrebno ponoviti še večkrat. Rek Kri ni voda tudi v primeru Rodbine Delčnjak še kako zelo opravičuje svoj pomen.

(Milena Delčnjak; Fotografija: Danijel Landekar)