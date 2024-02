CELJE 368 pripomb na OPN

Od sredine decembra do konca prejšnjega tedna je bil v javni obravnavi dopolnjen osnutek celjskega občinskega prostorskega načrta.

Nanj je bilo podanih 368 pripomb, predstavili pa so ga na štirih javnih obravnavah (na sliki).

Celjski župan Matija Kovač se nadeja, da bi mestni svetniki prostorski načrt na klopi dobili do poletja. »V Celju veljajo številne omejitve, vezane na urejanje prostora, vezane na faktorje, kot so poplavna ogroženost, degradacija tal, cestna infrastruktura in podobno. Usklajenih z nosilci urejanja prostora je bilo okoli 40 odstotkov prejetih pobud, ki jih je bilo potrebno oddati do konca lanskega leta.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ