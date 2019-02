CELJE 18 nagrajencev PKBV

Policijski klub borilnih veščin Celje (PKBV) je na slavnostni akademiji ob 30 letnici kluba izbral 18 nagrajencev, ki so vsak na svoj način prispevali k uspehom in ugledu PKBV.

Plaketo za dolgoletno delo v klubu so prejeli dr. Srečko F. Krope (predsednik kluba), Drago Brečko, Rajko Nemec, Selim Alić, Vidko Lezjak, Rozalija Veniger, Andreja Vrečko in Vladimir Ilić (podpredsednik). Za dosežene športne rezultate sta si jo prislužila Dragan Milutinović in Aleš Verbovšek. Plaketa za dolgoletno sodelovanje s klubom je šla v roke Mestne občine Celje, Osnovne šole Ljubečna, Vlaste Mlasko, Ju-jitsu zveze Slovenija, Društvu borilnih veščin Katana in Policijske uprave Celje. Statua za izjemne športne dosežke bo odslej krasila vitrine svetovnega prvaka iz Vroclava 2016 Benjamina Laha (na sliki desno) ter njegovega trenerja Marka Gabra (levo).

PŠ