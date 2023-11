CELJE 13 milijonska proračunska vrzel

Celjski mestni svetniki bodo jutri imeli na mizah rebalans letošnjega proračuna in predlog proračuna za prihodnje leto.

Razpravo gre pričakovati tudi smeri nedavnega povišanja povprečnine s 700 na 725 evrov, kar pa bo zgolj ublažilo finančni položaj. V Celju menijo, da bi za znosnejše poslovanje primerna poraba na prebivalca morala znašati vsaj 800 evrov.

Zvišanje zato ne bo bistveno pripomoglo k lažjemu uresničevanju zakonsko določenih obveznosti, pove direktor občinske uprave Gregor Deleja. V številne izdatke so morali zarezati bolj, kot je to vzdržno, še vedno pa seva 13 milijonska vrzel med zakonskimi obveznostmi mestne občine in proračunskimi prihodki.

Manevrskega prostora za dodatne rešitve praktični ni več, zaenkrat pa še noben projekt ni ogrožen. Po njegovem so mestne občine še v slabšem položaju, saj morajo zagotavljati tudi številne programe na ravni regije, ki nosijo visoke stroške dela, kot denimo gasilska enota, kulturni zavodi in mestni potniški promet.

