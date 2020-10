Celje: 100 let častnega meščana Ivana Grobelnika

Častni meščan Ivan Grobelnik je pred dnevi praznoval 100. rojstni dan. Ob jubileju ga je v svoji pisarni sprejel tudi župan Bojan Šrot, ki v svoji pisarni še ni gostil 100-letnika.

Ivan Grobelnik je za svoja leta v izjemno dobri kondiciji. Na sprejem je prišel v družbi Staneta Meleta, člana predsedstva PVD Sever, ki je povedal, da je gospod Grobelnik do sebe zelo discipliniran in da zelo zdravo živi. Nedvomno je tudi iskrivega duha. Na županovo vprašanje, kako se ima, je odgovoril: »Jaz se imam zelo v redu, kako bo na starost, pa ne vem.« Do 98. leta je še vozil avto, zase poskrbi sam, čeprav živi v domu upokojencev. »Srečen sem, da se še tako dobro počutim (…) Ko so me nazadnje v bolnišnici generalno pregledali, so spodaj zapisali – Je popolnoma zdrav.«

Župana je spomnil, da sta se spoznala na Lovskem domu na Svetini, ko sta šla po poti Pečovniških rudarjev.

Skoraj trideset let je bil trgovski potnik

Ivan Grobelnik je bil 28 let najboljši trgovski potnik za Kolinsko in Kandit. Danes večkrat pove, da se je takrat precej naveličal sladkarij. Ima dva sinova, vnuke in pravnuke, ženo pa je izgubil pred štirimi leti.

Ivan Grobelnik – Ivo je v lanskem letu prejel naziv častni meščan Celja za junaško dejanje, ki ga je leta 1944 izvedel skupaj s tovariši in ki navdihuje še danes. Iz zloglasnega nemškega zapora, celjskega Starega piskra, so osvobodili po nemških podatkih 129, po nekaterih drugih pa še več zapornikov. Naziv mu je Mestni svet Mestne občine Celje podelil tudi za negovanje spoštljivega spomina do narodnoosvobodilnega boja in boja proti nacifašizmu ter za širjenje domoljubja in pravičnosti. (UC)