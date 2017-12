Celjanom slovenski rokometni derbi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Ligi SEHA v Zlatorogu dobili slovenski obračun – Gorenje iz Velenja so premagali z 31:27. To je bil sicer že 110. derbi teh dveh ekip – Celjani so dosegli svojo 80. zmago, 5 tekem se je končalo z remijem, 25-krat pa je zmagala ekipa iz Velenja, nazadnje pred več kot štirimi leti.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško