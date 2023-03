Celjanke znova finalistke ženske futsal lige

Ekipa ŽNK Celje je finalist jubilejne desete sezone v slovenski ženski futsal ligi. Varovanke trenerja Draga Adamiča so ŠD Košana v polfinalu porazile z 2:0 v zmagah. Prvo tekmo doma so Celjanke dobile s 6:2, nato pa so v Pivki slavile še s 3:4. Odločilni zadetek na drugi tekmi je v zadnji minuti dosegla Vanja Tanšek. Celjska zasedba sicer lovi tretji zaporedni naslov državnih prvakinj. Na nasprotnice v finalu še čakajo – šlo pa bo za boljšo ekipo iz drugega polfinala, v katerem se merita KMN Slovenske gorice in ŽNK Vrhnika. Izid v zmagah je trenutno 1:1, tretja tekma pa bo v soboto v Spodnjem Dupleku. (Jure Mernik)

