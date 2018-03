Celjanka med finalistkami tudi na svetovnem prvenstvu

Milano ta teden gosti svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju. Slovenijo je na njem zastopala Celjanka Daša Grm, ki je v sredo kratki program končala na 22. mestu in se uvrstila med 24 finalistk. Položaj, ki ga je imela po prvem delu (22. mesto), je zadržala tudi po današnjem prostem programu. Nova svetovna prvakinja je Kanadčanka Kaetlyn Osmond. Srebro in bron sta odšla na Japonsko, druga je bila Wakaba Higuchi, tretja pa Satoko Miyahara.

Grmova je v finalu svetovnega prvenstva nastopila drugič – leta 2015 je zasedla 18. mesto. Je pa bila letošnja sezona prva, v kateri se je v finale uvrstila tako na evropskem prvenstvu (20. mesto januarja v Moskvi) in svetovnem prvenstvu.

Foto: arhiv SUSA