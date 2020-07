Celjanka Daša Grm znova na ledu

Najboljša slovenska umetnostna drsalka Daša Grm je začela s pripravami na novo sezono. “Po dobrih treh mesecih brez treningov na ledu, sem znova obula drsalke in na ledeni ploskvi na Bledu začela s treningi. Pričakovanja so velika, saj sem v minulih mesecih sistematično in trdo trenirala ter se pod vodstvom kondicijskega trenerja Aneja Wagnerja dobro pripravila,” je na pragu nove sezone povedala 29-letnica iz Celja.

Grmova želi v prvih dneh dobiti nazaj občutek drsanja na ledu, poskrbeti, da se mišice navadijo na drsalne gibe, se posvetiti tehničnim elementom in izvedbi novega kratkega programa. Z Bleda se bo preselila v Budimpešto na treninge z madžarskim Olimpic Teamom. Tam se bo, v sodelovanju s trenerko Jerano Ipakjan, intenzivneje posvetila tehniki skokov, skating skills elementom, koreografiji kratkega programa ter sestavljanju novega dolgega programa. Ob koncu priprav v Budimpešti Daša Grm računa, da bo uspešno izpeljala trojni flip in trojni lutz. Na mednarodnem kampu, ki tradicionalno poteka v Celju, pa bo, pod vodstvom finske trenerke Ulle Papp, fokus predvsem na izboljšanju tehnike dvojnega axla ter trojnega lutza in flipa. “Ob treningih na ledu, bodo na urniku tudi treningi moči, eksplozivnosti ter preventive,” je še dejala Grmova. Nad njenimi treningi sicer bdi Anej Wagner, ki jo tudi njen stalni spremljevalec.

Sedemkratna državna prvakinja, ki je Slovenijo na evropskih prvenstvih zastopala že osemkrat, na svetovnih prvenstvih pa sedemkrat, naj bi z novima programoma prvič tekmovala konec oktobra na Zlatem Medvedu v Zagrebu.