Celjanka Daša Grm prebila led nove tekmovalne sezone

Najboljša slovenska umetnostna drsalka, Celjanka Daša Grm, je nastopila na svoji prvi tekmi nove drsalne sezone. V madžarski prestolnici je osvojila peto mesto in z zadovoljivo predstavo prvič tekmovala z novima programoma.

“Prva tekma v sezoni je vselej nekakšna uganka. Občutke s treninga je treba prenesti na tekmovanje in to ni tako zelo enostavno. Še toliko manj, če tekmuješ s povsem novima programoma,” je po tekmi Budapest Trophy v madžarski prestolnici povedala Daša Grm. Članica Drsalnega kluba Celje je z nastopom zadovoljna. Kratek program ji, zaradi zanjo netipične glasbe in posledično koreografije, predstavlja poseben izziv. V Budimpešti se je z njim dobro spopadla in prejela zelo vzpodbudne druge ocene. Majhne napake so jo stale precej točk za tehnične elemente. Podobno kot v kratkem, je bilo s tehničnimi ocenami v prostem programu. Slednji ji je sicer koreografsko bolj pisan na kožo. Pri sestavi obeh sta ji pomagala slovenska profesionalna plesalka Jagoda Batagelj in svetovno znani koreograf v umetnostnem drsanju, Tom Dickson, ki je med drugim sodeloval že z Yuno Kim, Marin Honda, Satoko Miyahara, Riko Kihiro in številnimi drugimi, julija pa je v Celju gostoval na mednarodnem kampu.

Grmova sicer trenira brez strokovnjaka za umetnostno drsanje, pod budnim očesom kondicijskega trenerja Aneja Wagnerja. Zavoljo sistematičnega in trdega dela v preteklih mesecih je njena fizična pripravljenost že v tem trenutku zelo dobra. To je pomembno tudi zaradi nekoliko drugače zastavljene sezone. Na vseh prihajajočih tekmah, za katere upa, da bodo organizirane, bo skušala doseči normo za uvrstitev na naslednje svetovno prvenstvo v Stockholmu, načrtovano za marec 2021. 51 tehničnih točk v prostem programu bo predvidoma znova lovila že v začetku novembra na tekmi v Milanu. Do takrat pa bo na treningih na celjski ledeni ploskvi skušala izpiliti tehniko vseh skokov in se še bolj ‘zliti’ s koreografijo obeh programov.

Foto: osebni arhiv