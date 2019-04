Celjani zmagovalci letošnje Tuševe zvezdice

Učenci Srednje šole za gostinsko in turizem iz Celja so zmagovalci letošnje Tuševe zvezdice. V finalu se je poleg Celjanov pomerili še šest ekip iz Ljubljane, Novega mesta, Radovljice, Radencev ter Maribora, v superfinalu pa so se pomerili gostinci iz Celja in Maribora.

Kulinarično tekmovanje Tuševa zvezdica organizirajo že pet let.