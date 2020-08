Celjani v novo šolsko leto bolj pripravljeni in z več učenci

Zaključek šolskega leta je prinesel bolj kot primanjkljaj v znanju pomanjkanje socialnih stikov. Tudi novo šolsko leto bo z vidika koronavirusa velik izziv, zato te dni potekajo analize dela na daljavo, usposabljanja učiteljev in poenotenje smernic oziroma navodil za izvedbo dela. Septembra bo sicer v Celju v šolske klopi sedlo 11.107 učencev in dijakov.

Ob zaključku nenavadnega šolskega leta smo se pogovarjali z ravnateljicami in ravnatelji osnovnih in srednjih šol v Celju. Vsi so izpostavili, da so bili učenci in dijaki vrnitve v šolo po epidemiji izjemno veseli. Po prvih ocenah ni veliko pomanjkanja znanja, bistveno večji primanjkljaj so šolajoči čutili na področju socialnih stikov. Tudi učni uspeh je v povprečju boljši kot pretekla leta. A ob ocenah usvojenega znanja je potrebno poudariti dvoje – šole so se, skladno z navodili zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri izobraževanju na daljavo osredotočale na minimalne in temeljne standarde, pri ocenjevanju pa so bile popustljivejše.

Več in podrobneje tudi v današnjem časopisu Celjan.