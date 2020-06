Celjani spet lahko zahajajo v solarije

Rahljanje vladnih ukrepov je omogočilo vnovičen zagon fitnesov in solarijev. Kako sedaj, po krizi, poteka delo pri naših ‘sosedih’, v Sončnem studiu Laguna, smo se pogovarjali z lastnikom Davidom Vuzemom. Pravi, da so ljudje še vedno malce zadržani in da gre na nek način za nov začetek, kot neko novo odprtje. Ljudi je treba znova navajati na obisk, ki pa je trenutno še daleč od tistega kot v enakem obdobju lani.

Nekateri ne dojamejo

Kar se tiče samih ukrepov, pa pravi, da morajo stranke do recepcije nositi maske, notranja čakalnica še ni v uporabi, stranke, v kolikor jih je več, pa čakajo na klopi na ulici. Sicer pa je solarij, kar se tiče higiene, poznan kot ena bolj vzornih kozmetičnih institucij, že vseskozi uporabljajo razkužila najvišje kakovosti, tudi za prezračevanje je odlično poskrbljeno. Določene težave se pojavljajo z nekaterimi strankami, ki preprosto ne dojamejo, da imajo določene direktive s strani države. Gre za nošenje mask, zato se morajo s kakšno stranko pregovarjati, celo skregati in jo zavrniti, ker noče upoštevati pravil.

Ne prehitro po starem

»Ukrepov ne jemljem kot ‘larifari’, ker spremljam tudi druge države, ki se težje spopadajo z epidemijo kot mi. Jemljem jih kot nekaj nujnega, da se ne razvadimo preveč, da ne zaživimo prehitro po starem. Ob ponovnem zaprtju bi bili težki časi za podjetnike, ki tega ne bi več preživeli,« razmišlja Vuzem. Ob tem dodaja, da kot lastnik tudi frizerskega salona lahko opazuje razliko med obiskom frizerskega salona, kot nekaj nujnega, in solarija, ki je v bistvu bolj razvajanje in ne tako nujna življenjska potreba.

Znova tudi skupinske vadbe

Z junijem so vrata odprli tudi fitnesi, ki jih imamo v Celju kar nekaj. Vanje so se lahko po več kot dvomesečnem premoru vrnili tako posamezni ljubitelji razgibavanja kot tisti, ki se udeležujejo skupinskih vadb. Vse vadbe v fitnesih potekajo ob strogih varnostnih predpisih, s katerimi bodo ponudniki poskrbeli za preprečevanje širjenja okužb. Obiskovalcem so na voljo razkužila za roke, ob prvem obisku pa morajo obiskovalci izpolniti izjavo o zdravstvenem stanju. V primeru bolezenskih znakov ali znakov okužbe dihalnih poti obiskovalce prosijo, da ostanejo doma.

Na splošno obiskovalcem fitnesov priporočajo, da na vadbo prihajajo oblečeni v športna oblačila, pri njih pa se samo preobujejo v čisto športno obutev.