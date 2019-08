Celjani ne potujejo (več) za vsako ceno

Dopustniški utrip je zaznati tudi v Celju. In kje so vsi? Večina jih je na obali naših južnih sosedov, a vse bolj priljubljene postajajo tudi ostale destinacije, tudi bolj eksotične, kot je denimo Bali.

Te dni sprehod po celjskih ulicah že odraža počitniško vzdušje: zlahka dobiš parkirni prostor, hitro si postrežen v kavarni, tudi v službi je nekoliko bolj umirjen tempo. Vse to na račun letnega dopusta. Smo v drugi polovici vrhunca turistične sezone, zato tudi k nam prihajajo tujci, a še zdaleč ne tako množično, kot mi migriramo na tuje.

‘Lijepa naša’

Prva izbira Celjanov ostaja Hrvaška, kljub ponekod občutni podražitvi hrane in turističnih storitev. To je tradicionalno priljubljena počitniška destinacija, ki pa so ji v zadnjem času priljubljenost še dvignili obiski hollywoodskih igralcev. Na obali ‘lijepe naše’ je tako skoraj nemogoče, da na sosednjem ležalniku ne bi govorili slovensko. »Celjani imajo radi vse od Istre do Kvarnerja, Dalmacije in otoke,« opisuje Nena Kraševec Mišič iz Turistične agencije Palma.

Na drugem mestu je Mediteran z Grčijo na čelu, potem so tukaj še Turčija, Španija, Ciper, Egipt. Večina si želi na svojih počitnicah uživati, zato imajo v aranžmaju tudi vključene obroke – pri tem prednjačijo polpenzioni, v arabskem svetu pa all inclusive oziroma paketi, v katere je vse vključeno.

Priljubljenost potovanj z ogledi raste

»Vsako leto bolj so priljubljena križarjenja. V nenehnem vzponu so tudi kombinacije počitnic in ogledov. Tukaj gre za nekoliko daljša potovanja, dolga od 8 do 10 dni. V poletnem času so priljubljene predvsem severne dežele – Skandinavija, Rusija, Baltik, Škotska, Irska, Islandija in druge,« pove Nena Kraševec Mišič.

Pa tudi topli eksotiki raste zaželenost – mnogi so ta hip v Tanzaniji, Keniji, Ameriki, na Baliju, Azorih, Madeiri ali Kanarskih otokih. »Veliko naših potnikov se odloči tudi za krajši pobeg v katero izmed prestolnic – vsako leto ostajajo priljubljena mesta London, Pariz, Rim, Berlin, Amsterdam, Moskva, Lizbona, Madrid.« Kot se spreminjajo vse življenjske navade, postajamo vse bolj odprti tudi za tako imenovane backpack počitnice oziroma pobege z nahrbtnikom. Po podatkih TA Palma so cilji tovrstnih izletov najpogosteje v Dolomitih, Toskani, Švici ali v narodnem parku Cinque Terre.

Ne za vsako ceno

Celjsko agencijo najbolj zvesti popotniki spremljajo že skoraj 30 let, zato je na mestu vprašanje, kako so se spremenile navade dopustnikov. »Dejansko v zadnjem letu opažamo, da tudi Celjani ne potujejo več za vsako ceno, za svoj prosti čas so pripravljeni nameniti nekaj več denarja, izbirajo kvalitetne nastanitvene objekte in zaupajo organizacijo svojih počitnic oziroma potovanj izkušenemu ter dobremu ponudniku,« pojasni Kraševec Mišičeva. Izbira počitnic je torej pestra, a bolj kot destinacija štejejo nepozabna doživetja, ki so odvisna tudi od nas samih.

