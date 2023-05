Celjani na koncu drugi, Mariborčani tretji

Nogometaši Celja so dobili obračun na daljavo z Nogometnim klubom Mariborom in tako osvojili končno drugo mesto v Prvi ligi Telemach. V zadnjem 36. krogu so Celjani gostovali v Stožicah in letošnje državne in pokalne prvake – igralce Olimpije, premagali z 0:2. Oba zadetka je dosegel v zadnjem obdobju strelsko zelo razpoložen Aljoša Matko, ki je s skupno 14 doseženimi zadetki v sezoni na lestvici strelcev končal na tretjem mestu. Matko je na zadnjih petih tekmah kar osemkrat zatresel mrežo nasprotnikovih vratarjev. Maribor je danes gostil Bravo in igral neodločeno 1:1.

Kaj je še pokazala minula sezona? Celje je imelo najboljšo obrambo – prejelo je vsega 34 zadetkov. Maribor se lahko pohvali z najboljšim napadom (70 zadetkov) in najboljšim strelcem lige Žanom Vipotnikom (20 zadetkov). (Jure Mernik)

Prva liga Telemach

Sezona 2022/2023

Končni vrstni red:

Olimpija Ljubljana 73 Celje 67 Maribor 62 Domžale 52 Mura 52 Koper 50 Kalcer Radomlje 44 Bravo 36 Gorica 27 CB24 Tabor Sežana 24

Foto: arhiv Danilo Vezjak, SNportal