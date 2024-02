Celjani imamo drugi najboljši krof

Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) je že četrto leto zapored pripravila izbor za naj krof Slovenije 2024.

V oddaji Dobro jutro na TV SLO 1 so na podlagi prejetih informacij s strani TGZS razkrili zmagovalca v kategoriji naj klasični krof Slovenije 2024. Drugo mesto za klasični krof je osvojila Kavarna in slaščičarna Marelica, ki svoje goste že vrsto let razvaja na Ostrožnem. Prvo mesto v isti kategoriji pa je pripadlo Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) Ljubljana, ki je domov odnesel tudi prvo mesto za najboljši inovativni krof. Tega so napolnili s slivovim polnilom ter meringo piva in suhega cvetja. Pri inovativnih krofih je s 3. mestom slavil tudi Hotel Atlantida iz Rogaške Slatine. Njihov krof je bil narejen iz integralne moke z jabolčnim polnilom in praženimi lešniki. (DS)