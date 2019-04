Celjani – imajo več kot tisoč evrov neto plače – praznujejo občinski praznik

Celjani – teh je 38.079 in imajo v povprečju več kot tisoč evrov neto plače – praznujejo občinski praznik. Osrednja podelitev najvišjih priznanj bo jutri, že danes pa v mestnem časopisu Celjan lahko najdete posebno prilogo ‘Celje, vse najboljše’, v kateri predstavljajo letošnje občinske nagrajence, gledajo v zgodovino in prihodnost ter pišejo še o drugih zanimivih stvareh. Med drugim tudi o tem, da je največ Celjanom ime Franc ali Marija, najpogostejši priimek v Celju je Novak. Celjani v povprečju vozijo slabih 10 let staro osebno vozilo.

