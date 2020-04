Celjani brez proslave ob Dnevu upora proti okupatorju

V Parku svobode v Celju je vsako leto v zadnjih dneh aprila slovesnost ob državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju. Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti za zajezitev širjenja koronavirusa, letos tradicionalne slovesnosti žal ne bo. Kljub epidemiji pa lahko državljanke in državljani s ponosom izobesimo zastave ter se s hvaležnostjo ter ponosom spominjamo dogodkov iz narodnoosvobodilne borbe, ki so odločilno vplivali na zgodovino našega slovenskega naroda.

Voščilo župana Bojana Šrota

»Bliža se državni praznik Dan upora proti okupatorju, ko se s ponosom in hvaležnostjo spominjamo naših prednikov, ki so se med narodno osvobodilno borbo uprli okupatorju, osvobodili našo domovino in položili temelje, na katerih je zgrajena naša slovenska država. V oboroženem uporu so jih povezovali domoljubje, pogum, vztrajnost in solidarnost.

Te vrednote so še posebej pomembne zdaj, ko smo zaradi epidemije kot družba in posamezniki postavljeni pred številne izzive. Dajejo nam moč in upanje, da bomo zmogli težke preizkušnje, premagali nevidnega sovražnika in brez omejitev znova zaživeli tako, kot si želimo.

Spoštovane občanke in občani, iskreno vam čestitam ob državnem prazniku in vam želim, da ostanete zdravi.«