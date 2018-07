Celjani bodo odprli novo sezono v 1. slovenski nogometni ligi

Z zmago Francije nad Hrvaško v finalu se je v nedeljo končalo svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji. Ljubitelji nogometne igre pa ne bodo dolgo ostali brez ‘dela’. S pripravami na novo sezono namreč že končujejo slovenski prvoligaši, med katerimi so tudi igralci Nogometnega kluba Celje. Rumeno-modri so na zadnji pripravljalni tekmi igrali 0:0 s Fužinarjem. V petek Celjane čaka uvodni krog 1. slovenske lige, ko bodo gostovali pri Aluminiju v Kidričevem. To bo tudi prva tekma sezone, saj bo do ostale štiri tekme odigrali v soboto oz. nedeljo. Nazadnje je v Celje prejšnji teden prišel še vezist Juš Štusej. “V prvi vrsti bi se rad zahvalil vodstvu NK Celje ter trenerju Dušanu Kosiču za izkazano zaupanje. Močno upam, da bom s trdim delom to zaupanje tudi upravičil,” so bile prve besede Štuseja po podpisu triletne pogodbe. 18-letnik je v Celje prišel iz Maribora, kjer je tri sezone nosil dres kadetskega in mladinskega moštva.

Maribor, ki ga jutri čaka še povratna tekma 1. predkroga za Evropsko ligo, se bo v nedeljo v Velenju pomeril z Rudarjem.

Foto: NK Celje