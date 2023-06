Celjane povezala ljubezen

Dan ljubezni. Pobuda združevanja slovenskih grl je prerasla v velike dogodke. Osnovna šola Frana Kranjca je v glasbi tako povezala preko 400 ljudi.

Tudi letos se je v Sloveniji 23. maja zgodil Dan ljubezni. Že enajstič zapored na dan, ko je skupina Pepel in kri z omenjeno skladbo Jugoslavijo zastopala na evrovizijskem odru, Slovenija zapoje skupaj. Pobudniki akcije beležijo velik odziv, letos je bilo prijavljenih več kot trideset lokacij, število pa se je še povečalo na dan dogodka.

Celjani izstopali

»Na tem mestu naj izpostavimo koncert Osnovne šole Frana Kranjca, ki bo v glasbi povezal preko 400 ljudi,« so ponosno poudarili. In res, celjski šoli je, navkljub dežju, uspelo povezati mesto – nastopili so učenci in učenke OŠ Frana Kranjca Celje, otroci Vrtca Anice Černejeve, enota Hribček, Neja Teržan, Tinkara Hotko, Plesna skupina Super plesni A, Nina Lampret, Nonet Gimnazije Celje – Center, rokometaši Celja Pivovarne Laško, Željka Predojević Korošec, David Amaro, Andreja Zakonjšek Krt in Primož Krt. Ob koncu so vsi skupaj zapeli pesem, ki jo prepevamo že oseminštirideset let, Dan ljubezni.

Nekaj fotografij z dogodka delimo z vami, več o dogajanju pa si preberite v aktualnem Celjanu.

