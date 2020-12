Celjan Tim Mastnak se zelo veseli nove sezone

Nestrpno na začetek nove sezone čakajo tudi v taboru slovenskih deskarjev na snegu. Prva tekma za svetovni pokal tekmovalce v alpskem slogu – šlo bo za paralelni veleslalom, v soboto čaka v Cortini d´Ampezzo. V Carezzi bo tekma naslednji četrtek. Celjan Tim Mastnak se pred dolomitskim dvojčkom odlično počuti: “Priprave so bile letos zelo dobre, pogoji za delo na ledenikih odlični. Od vremena do snežne podlage, tako da smo res kakovostno trenirali. Sem zdrav, kar je najbolj pomembno. Veselim se prvih tekem in sezone. S Cortino imam zaradi lanske diskvalifikacije v kvalifikacijah še nekaj neporavnanih računov, strmine v Carezzi, kjer sem že dve sezoni neporažen, pa se prav tako zelo veselim.” Poleg svetovnega podprvaka iz leta 2019 bo na prvo postajo svetovnega pokala potovalo še pet slovenskih deskarjev, med njimi še en Celjan Rok Marguč (kaj je pred sezono na novinarski konferenci povedal on, preberite jutri). (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž

