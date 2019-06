Celjan Martin Srabotnik ujel finale v Tacnu

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so ta konec tedna zbrani v Tacnu, na tretji letošnji tekmi za svetovni pokal v slalomu. Celjski kajakaš Martin Srabotnik je v petek uspešno prestal kvalifikacije, danes pa se je dobro znašel tudi v polfinalu, v katerem je med 40 tekmovalci dosegel deveti čas in se uvrstil med deset finalistov. Finalna vožnja pa Srabotniku ni najbolje uspela, saj je izpustil dvoje vrat in si skupaj nabral 106 kazenskih sekund. Tekmo je končal na 10. mestu. Na oder za zmagovalce pa je stopil Hrastničan Peter Kauzer. Nekdanji dijak I. gimnazije v Celju je le za 5 stotink sekunde zaostal za Italijanom Giovannijem De Gennarom.

Foto: Kajak zveza Slovenije