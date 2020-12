Celjan Martin Čater s številko 41 do zmage na smuku za svetovni pokal!

Tretji slovenski alpski smučar v zgodovini z zmago na smukaški preizkušnji za svetovni pokal je Martin Čater. Celjan je vso konkurenco v kraljevski disciplini danes presenetil v Val d’Iseru v Franciji, ko je s številko 41 prikazal izjemno vožnjo. Do takrat vodilnega in na koncu drugouvrščenega Avstrijca Otmarja Striedingerja je premagal za 22 stotink sekunde. Najboljši uvrstitvi Čatra na tekmah za svetovni pokal do danes sta bili šesti mesti s superveleslaloma v Kvitfjellu leta 2017 in alpske kombinacije v Wengnu januarja letos.

Tri točke za svetovni pokal si je z osvojenim 28. mestom danes privozil še en Štajerec, Mariborčan Boštjan Kline. (Jure Mernik)

