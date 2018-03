Slovenski alpski smučarji so se v minulih dneh na Krvavcu borili za naslove državnih prvakov. Celjan Martin Čater (SK Unior Celje) si je naziv najhitrejšega Slovenca prismučal v kraljevski disciplini – smuku, kjer je drugouvrščenega Miho Hrobata (ASK Triglav Kranj) ugnal za 31 stotink sekunde. Superveleslalom in alpsko kombinacijo, kjer Čater prav tako sodi visoko, so prestavili na 8. oz. 9. april.