Celjan Martin Čater daleč od finala svetovnega pokala

Norveški Kvitfjell ta konec tedna gosti zadnji tekmi alpskih smučarjev v hitrih disciplinah za svetovni pokal pred finalom, ki bo v drugi polovici marca v Saalbachu v Avstriji. Tam pa ne bo Martina Čatra, ki je smuk v Kvitfjellu končal na 35. mestu in je bil daleč od najboljših 25 smukačev, ki bodo nastopili na zadnji preizkušnji. Celjan je v zimi 2023/2024 prismučal le do ene smukaške točke za svetovni pokal, in sicer za 30. mesto v Val Gardeni (skupno je 55. smukač sezone), kjer je decembra dobil tudi edinih letošnjih pet točk v superveleslalomu (26. mesto). Superveleslaloma Čater jutri ne bo startal. (Jure Mernik)

Foto Facebook