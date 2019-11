CEJE Pajsarju in dilerjem odpravili pripor

Višje sodišče je skoraj vsem članom domnevne mamilarske druščine, ki so jih aretirali pred 17 meseci, odpravili pripor. Njen najbolj znani član je zaradi dolgotrajnega predobravnavnega naroka postal Aljoša Pajsar, ki naj bi preko Agrona Beriše z mamili zalagal dilerje, ti pa nato odvisnike na Celjskem.

Policija je med preiskavo ugotovila, da je skupina oskrbovala vsaj 75 uživalcev, eden je zaradi predoziranja tudi umrl.

Spomnimo, da je nedavno padel tudi ključni dokaz – nahrbtnik s heroinom in kokainom, ki so ga ob hišni preiskavi našli na Pajsarjevem domu, vendar v stanovanju njegove sestre. Ob njem so na prostost odkorakali še štirje, saj da so glede na zagroženo kazen že predolgo v priporu. Sodnica Mojca Turinek, ki je doslej vodila postopek in predobravnavni narok, se je izločila, njen naslednik pa bo moral povedati, kaj bo z dvema že obsojenima, ki sta dejanje priznala in kazen prestajata.

