Čebulni obročki

Potrebujemo:

2 čebuli

100 g moke

pecilni prašek

1 jajce

1 dl mleka

sol

poper

Čebulo olupimo in narežemo na malo debelejše kolobarje, približno za debelino mezinca. Kolobarje med sabo ločimo in stresemo v posodo. Lahko jih malo osušimo, da se bo zmes lažje oprijela čebule. V skledico ubijemo jajce, ki ga z metlico dobro razžvrkljamo ter posolimo. V globoko skledo presejemo moko, ki ji dodamo pecilni prašek, razžvrkljano jajce, sladkor, mleko in poper ter vse skupaj z metlico dobro zmešamo, da dobimo gosto zmes. Vzamemo večjo posodo, v katero nalijemo olje, ki ga na zmernem ognju dobro segrejemo.

V zmes s pomočjo vilic namakamo čebulne obročke ter jih sproti polagamo v posodo z oljem. Ko obročki postanejo zlatorjavi, jih z vilicami prestavimo na krožnik, na katerega predhodno zložimo papirnate brisače. Ko se obročki odcedijo, jih postrežemo s hamburgerjem, kislo smetano, tatarsko omako, paradižnikovo omako,…

