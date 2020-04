Če mi še ne moremo k njim, oni pridejo k nam: tudi konjiški in zreški gostinci

Med gostinci, ki so se v času epidemije prilagodili novim razmeram in ponujajo dostavo na dom, sta tudi zreška Gostilna Jurček in loška restavracija Ob železnici.

Da kuhinje v času epidemije ne bodo zaprli, so se v zreški Gostilni Jurček odločili takoj zatem, ko so po vladnem ukazu zaprli vse gostinske lokale. “V Gostilno Jurček je vpeta celotna družina, zato je bila odločitev samoumevna,” so za lokalni časopis NOVICE pojasnili v Gostilni Jurček.

V času epidemije tako strankam kuhajo in dostavljajo malice in pice, občasno ponudbo še obogatijo. Večinoma jedi dostavijo strankam v občini Zreče, ob večjem naročilu pa tudi v sosednje občine. “Najbolj prevladuje domača kulinarika, med mlajšimi pa so najbolj priljubljene pice in burgerji,” opažajo v Gostilni Jurček.

Ob železnici priprave na odprtje

V restavraciji Ob železnici iz Loč so se spontano odločili za nov način dela, saj si zaprtja lokala in izgube prihodkov ne morejo privoščiti. Gostje so jih že dlje časa spodbujali, da bi jim ponudili tudi dostavo, zdaj pa jih je v tak način dela epidemija pravzaprav prisilila.

Ob železnici za svoje goste pripravljajo vse jedi z jedilnika od torka do nedelje, od pic in burgerjev do pašt in pravega ‘dunajca’. Dostavljajo v kraje okoli Loč, od Kobel do Dolge Gore, večja naročila pa tudi dlje. In kaj ljudje v času epidemije najraje jemo? Pico in burgerje, opažajo v lokalu Ob železnici.

Tudi zanje je nov način dela velik izziv. “Zame osebno je bila to velika sprememba, delamo od 8. zjutraj do 10. zvečer vsak dan, razen v ponedeljek. Od tega mi je vedno čas v največji izziv, vse ostalo se da in je možno, če je le volja in so naši fantje za akcijo – pripravljeni delati,” je povedal Benjamin Kračun. V času epidemije so ohranili pet zaposlenih.

Medtem se že pripravljajo na ponovno odprtje lokala, ko bodo svojim gostom lahko postregli na terasi.

Več o tem in posledicah epidemije na poslovanje gostincev, pa v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE. (N. K.)