Če boste že obiskali Bistriški vintgar, Boč ali kak drug kotiček: Ohranjajte varno razdaljo!

Lepo vreme kar kliče h gibanju na prostem, zato znova velja opozoriti na omejitve gibanja in druge ukrepe za omejitev širjenja virusa; njihovo spoštovanje je izjemnega pomena za dobro vseh. Še posebej zaradi tistih najbolj ranljivih skupin, za katere bi bila okužba s koronavirusom lahko usodna.

Ostanite doma zaradi sebe in zaradi drugih. Če greste na prosto, pa ohranjajte varno razdaljo do drugih oseb – opozarjajo na Občini Slovenska Bistrica.



Povsod so zaprti gostinski obrati, vinotoči in drugi ponudniki. Niso pa zaprte izletniške in pohodniške poti. Župan Slovenske Bistrice je s sklepom še podrobneje opredelil vladni odlok o začasni prepovedi gibanja na javnih mestih. Tako pri zadrževanju na območjih Črnega jezera na Pohorju ter Bistriškega vintgarja Občina priporoča varno gibanje pri rekreativni hoji, pri čemer se mora zagotoviti varna razdalja do drugih oseb. Da ne bi prišlo do telesnih poškodb občanom prav tako priporočajo, da ne uporabljajo: naravnega plezališča, poimenovanega »Buncove skale« v Frajhajmu, prav tako naj ne uporabljajo vzletišča za jadralne zmajarje in padalce, poimenovano »Start Kebelj«, ki se nahaja v bližini Treh kraljev.

Če občani upoštevajo ta priporočila, bosta preverjala Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter Civilna zaščita Občine Slovenska Bistrica.

Obisk Boča večji tudi zaradi cvetoče velikonočnice

Marsikdo obišče Boč, kjer ta čas cveti velikonočnica. Poveljnik Civilne zaščite občine Poljčane Mirko Slatenšek pri tem opozarja na pomen varne razdalje med ljudmi: »Konec tedna je na Boču dosti več ljudi na ogledu velikonočnice. Veliko je pohodnikov, družin in tudi kolesarjev. Pomembno je, da so disciplinirani, da se držijo prave medsebojne razdalje in se družijo le v krogu družine. Ob rastišču velikonočnice so varuhi, ki obiskovalce po potrebi tudi kaj opozorijo. Planinski dom na Boču pa je zaprt, tako da se tam ne omogoča kako druženje,« pravi Slatenšek.

Policisti preverjajo

Tudi s Policijske uprave Maribor so sporočili, da bodo ta konec tedna preverjali, kako spoštujemo prepovedi gibanja in zbiranja. Poostren nadzor bodo policisti izvajali predvsem na lokalnih, državnih in avtomobilskih cestah.