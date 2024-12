Častno slovo celjskih rokometašev od Evrope

Evropske sezone za rokometaše Celja Pivovarne Laško je konec. Povratno tekmo 3. kroga evropskega pokala v Zlatorogu so pred 1.800 gledalci pivovarji sicer dobili – Runar so premagali z 32:30 (Uroš Milićević sedem zadetkov), vendar je bila razlika, ki si jo je trenutno tretjeuvrščena ekipa norveškega prvenstva priigrala na prvi tekmi (41:28), prevelika, da bi lahko prišlo do preobrata. S skupnim izidom 71:60 so tako napredovali Norvežani, celjsko moštvo pa se bo zdaj v popolnosti posvetilo igranju v državnem prvenstvu (Ligi NLB) in Pokalu Slovenije.

Foto Slavko Kolar, RK Celje Pivovarna Laško