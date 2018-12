Časopis Turistične destinacije Rogla-Pohorje v zimski preobleki

Izšla je druga številka digitalnega in tiskanega časopisa Turistične destinacije Rogla-Pohorje, tokrat v zimski preobleki. Obiskovalcem je na voljo od decembra 2018 do aprila 2019, ko jih bo usmerjala, kako najbolje »raziskati, občutiti in užiti« ta prekrasen delček severovzhodne Slovenije.

Kot so povedali člani uredniškega odbora, so časopis tudi tokrat ustvarili skupaj s kreativnimi posamezniki, domačini, turističnim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. V njem predstavljajo zimske novosti na Rogli, nove pridobitve letošnje sezone in tiste, ki se jih veselimo v prihajajoči. Predstavljene so številne možnosti za dobro počutje v hladnih dneh, nekaj utrinkov iz zgodovine naših krajev ter ekološke in literarne namige.

Časopis je na voljo na vseh INFO točkah v destinaciji Rogla-Pohorje in pri turističnih ponudnikih, preberete pa si ga lahko tudi prek spleta, na TEJ POVEZAVI.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.