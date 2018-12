Časopis Rogaške novice izbira naj osebnost

Lokalni časopis Rogaške novice bo podelil naziv ‘Osebnost Rogaških novic 2018’. Na osnovi prispelih predlogov so izbrali deset kandidatov, bralci Rogaških novic pa bodo z glasovnicami, objavljenimi v časopisu, glasovali za tistega, ki je z dejanji in osebnostnimi lastnostmi na svojem področju naredil največji vtis. Glasovanje je mogoče do torka, 15. januarja. Kandidat oz. kandidatka z največ prejetimi glasovi bo postal osebnost leta. Seznam kandidatov, ki se poteguje za naziv Osebnost Rogaških novic 2018, najdete v današnji številki Rogaških novic.