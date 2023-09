Ponudba peša. Čas za malico je predviden znotraj delovnega dne, a izbor v našem mestu ni ravno pester, če se ne zadovoljimo zgolj s sendvičem.

Učili so nas, naj za zajtrk jemo kot kralji, za kosilo kot meščani in za večerjo kot berači. Še vedno se stroka, tako zdravniki kot nutricionisti, s tem strinjajo. Hkrati dodajajo, da je bolje, da si za zdrav življenjski slog obroke razdelimo na več manjših, tako bo tudi telo lažje prebavilo, kar bomo zaužili, hkrati pa bomo tako tudi najlažje v delovnem pogonu.

Pripravite malico doma

A četudi poznamo teorijo, se zatakne pri izvedbi. Kdor ni dovolj vesten, da bi si malico prinesel s seboj v službo – denimo sadni ali zelenjavni zmešanček ter pest oreščkov ali pa jabolko in kos polnozrnatega kruha z rezino sira, morda navaden jogurt z žlico medu, solata z ostankom piščanca od včerajšnjega kosila, ob predpostavki, da je pred odhodom v službo tudi že zajtrkoval –, bo morda v Celju ostal brez zdrave malice. Svetla izjema so menze, ki znotraj podjetij zaposlenim nudijo toplo malico.

Burek, pica … Kaj pa še?

Ponudba hitrih obrokov je v Celju zelo pestra, od sendvičev, do štručk, bureka in pit, pic na kose. Vse, kar nas seveda v hipu nasiti, hkrati pa daje občutek napihnjenosti in je visokokalorično. Potem pa preskok na kosila in ponudbo jedi po naročilu. Vmesnega skorajda ni. Vseeno smo poiskali nekaj izjem in preverili njihovo ponudbo ter seveda ceno. Če vas zanima, kje je mogoče dobiti takšne malice in kosila ter koliko boste zanje odšteli, kar skočite po novega Celjana. Tam boste dobili podrobne informacije.