Carski praženec z lešniki in kislo smetano

6 jajc

2 žlici sladkorja

150 g moke

50 g mletih lešnikov

Sol

Vanilijev sladkor

250 ml mleka

120 g kisle smetane

2 žlici olja

Iz beljakov in 1 žlice sladkorja stepemo trd sneg. Posebej zmešamo rumenjake, moko, mlete lešnike, sladkor, sol, vanilijev sladkor, mleko in kislo smetano. Narahlo vmešamo sneg iz beljakov. V ponvi segrejemo olje. Vanjo zlijemo pripravljeno testo in pustimo, da na spodnji strani zakrkne. Nato testo obrnemo in počakamo da zakrkne še na drugi strani. Testo natrgamo in lepo zlato rumeno zapečemo.

