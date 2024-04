Carbonara krompir

Potrebujemo:

1 kg krompirja

1 čebula

200 g dimljene slanine

2 jajci

200 ml kisle smetane

300 ml sladke smetane

100 g naribanega trdega sira

sol

poper

200 g dimljenega svinjskega vratu

sesekljan peteršilj

olje

Čebulo na drobno narežemo in jo prepražimo na malo olja. Dodamo na kocke narezano slanino ter pražimo še 5 do 10 minut. Krompir olupimo, operemo in narežemo na kolobarje. Stresemo jih v večji lonec in kuhamo 10 minut, nato krompir odcedimo. potem pa lonec odstavimo in krompir dobro odcedimo. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Globok pekač namastimo z oljem in na dnu pekača razporedimo polovico krompirja. Prvo plast prekrijemo s plastjo popražene slanine in čebule. Sledi nova plast krompirja, po kateri potrosimo na palčke narezan dimljen vrat. Posebej v posodici zmešamo jajca, sladko in kislo smetano. Vmešamo nariban sir ter po okusu začinimo s poprom in soljo. Z zmesjo prelijemo sestavine v pekaču. Pečemo okoli 50 minut, da se jed po vrhu lepo zlato rjavo zapeče.

Postrežemo s skledo solate, pred serviranjem po vrhu potrosimo še malo sesekljanega peteršilja.