BUMfest 15 je pod streho

BUMfest 15 je popolnoma upravičil svoja pričakovanja, organizatorji so zadovoljni saj je v treh dneh festivala v Žalec prišlo blizu 2.000 gledalcev, nastopilo je preko 80 glasbenikov. Kot je dejal Dejan Tamše, direktor festivala je festival v 15. letih vzgojil svoj lasten slog, svojo publiko in navdušil številne mlade glasbenike. Postal je celo tako velik, da se po njem zgledujejo številni tuji producenti.



BUMfest 15 sta otvorila župan občine Žalec Janko Kos in ambasador BUMfesta Dejan Dogaja. Dejan Tamše je presenetil župana in ga povabil, da zaigra na odru. Iz Španije je v Žalec pripotoval kvartet Piscore, ki je še vse kaj drugega kot zgolj tolkalna skupina, je teater v malem.



