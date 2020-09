Bučni zavitek

Sestavine:

1 zavitek listnatega testa

150 g špinače

150 g buče

75 g ovčjega sira

3 žlice bučnih semen

3 žlice koščkov šunke

1 jajce

Priprava:

korak:

Bučo olupimo in drobno naribamo. Liste špinače operemo in dobro odcedimo, lahko uporabimo tudi zamrznjeno špinačo, v tem primeru jo odtalimo.

korak:

Šunko in ovčji sir narežemo na manjše koščke. Bučna semena v ponvi na hitro prepražimo. Razvaljamo listnato testo in nadevamo z naribano bučo, špinačo, koščki šunke in ovčjega sira. Posujemo z bučnimi semeni.

korak:

Zvijemo in zavitek položimo na pekač, obložen s peki papirjem. Za lepšo barvo premažemo z razžvrkljanim jajcem. Z vilicami zavitek nekajkrat prebodemo, da ne poči. Pečemo pol ure v ogreti pečici na 200 °C.

