Bučkine rolice

Sestavine

Večja bučka

2 jušni žlici feta sira

3 jušne žlice sirnega namaza

3 jušne žlice kisle smetane

Peteršilj

Sol

Poper

Olivno olje

Strok česna

Priprava:

korak:

Česen sesekljamo na majhne koščke in ga stresemo v ponev z vročim oljem. Bučke narežemo na tanke trakove, jih popečemo na česnu in začinimo s soljo in poprom.

korak:

V posodi zmešamo feta sir, sirni namaz in kislo smetano.

korak:

Po čisti delovni površini razporedimo na česnu popečene trakove bučk in na en konec naložimo mešanico sira in kisle smetane. Nato rezine zvijemo v rolice. Posujemo jih s peteršiljem in jih postrežemo hladne. Okoli bučk lahko pokapamo malo olivnega olja.