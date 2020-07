Bučkin puding

Potrebujemo:

3 srednje velike bučke

2 skodelici mleka (polnomastnega)

pol skodelice sladkorja

3 jedilne žlice koruznega škroba (Gustin)

Bučke olupimo, na drobno narežemo in jih skuhamo v majhni količini vode. Ko so bučke zmehčane, vodo odlijemo (malo je prihranimo), bučke zmiksamo, dodamo mleko in sladkor in spet miksamo, najbolje s paličnim mešalnikom. Kuhamo na srednje velikem ognju okoli 5 minut. V skodelici posebej zmešamo malo ohlajene prihranjene vode, v kateri so se kuhale bučke in škrob. Zakuhamo med zmiksane bučke, kot bi kuhali puding. Malo še pokuhamo in neprestano mešamo. Puding nalijemo v skodelice, ohladimo vsaj 2 uri v hladilniku in postrežemo. Okrasimo lahko z različnimi oreščki, še posebej dobra sladica je s sesekljanimi orehi ali cimetom.