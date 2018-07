Nezahtevna poletna vrtnina, ki prinaša obilo pridelka. Hitro se zgodi, da jih imamo sredi poletja preveč. A uporabni niso le njeni plodovi, temveč nas kulinarično razvajajo tudi njeni cvetovi.

Z rednim pobiranjem plodov bomo spodbujali tvorjenje novih, zato pobiramo mlade bučke (dolžine 10-15 cm). Pazimo, da bučk ne trgamo, temveč jih odrežemo, da ne ranimo grmička. Priporoča se pobiranje na dan za plod ali cvet, ki vzpodbuja rastlino k tvorjenju večjih plodov in močnejšemu cvetenju. Tako pobrane bučke bodo ostale tudi dlje časa sveže.

Bučke so sezonska zelenjava, za katero je najbolje, da se jo uporabi sveže. Odtrgana na hladnem počaka kakšen teden dni. Nekatere vrste bučk se lahko skladišči tudi v kleti, vendar njihov okus je večinoma bolj prazen. Za daljše shranjevanje jo raje zamrznemo ali vložimo.

Bučke vsebujejo obilo vitaminov in mineralov: betakaroten, vitamine C, B in E, lutein, ki je koristen za oči, ter kalij, fosfor, kalcij, mangan in magnezij. Bučke so lahko prebavljive, zato so priporočljive pri težavah s prebavo.