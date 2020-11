Brokolijeva pita

Sestavine:

Testo:

200 g moke

75 g mrzlega masla

7 žlic mrzle vode

ščepec soli

Nadev:

350 g cvetov brokolija

5 do 6 lističev pečenega pršuta

150 g naribanega sira

Jajčni preliv:

4 jajca

1,5 dl sladke smetane

1,5 dl mleka

sol in poper

muškatni orešček

Priprava:

korak:

Najprej na hitro umesimo testo. V posodi zgnetemo moko, sol, maslo in mrzlo vodo. Testo oblikujemo v hlebček in zavijemo v folijo in položimo v hladilnik vsaj za pol ure.

korak:

Ločimo cvetove brokolija in jih operemo, nato jih 2 minuti blanširamo v slani vreli vodi. Cvetove odcedimo in postavimo na stran, da se osušijo.

korak:

Nizek pekač za pite premera 24 cm premažemo z zmehčanim maslom. Testo vzamemo iz hladilnika, tanko razvaljamo in s pomočjo valjarja položimo v pekač. Morebitno odvečno testo odrežemo, tega lahko kasneje porabimo za krhke piškote. Testo obložimo s pečenim pršutom, tako da je prekrito. Na pršut damo brokoli, potresemo z naribanim sirom in vse skupaj prelijemo z jajčnim prelivom.

Pito pečemo pri 180 oC približno 40 minut. Pečemo na spodnji rešetki, da se testo ravno prav speče, sicer je pita zgoraj pečena, testo pa premalo pečeno ali celo napol surovo.