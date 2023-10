Brezposelnost na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem se je znova znižala

Na Uradu za delo Slovenske Konjice, to je v konjiški, zreški in vitanjski občini, je bila konec avgusta 801 registrirana brezposelna oseba, kar je dober odstotek manj kot konec letošnjega julija in obenem skoraj 13 odstotkov manj kot lani ta čas, kažejo podatki Zavoda za zaposlovanje.

Na ravni celotne države se je brezposelnost konec avgusta sicer malenkost zvišala, prav tako pričakujemo, da bodo številke povsod znova narasle v oktobru in novembru, ko na trg dela vstopajo nekdanji dijaki in študentje.

Letos se je zaposlilo 355 ljudi

Na Urad za delo Slovenske Konjice se je v prvih osmih mesecih tega leta na novo prijavilo 417 oseb. Med novo prijavljenimi je bilo 223 oseb, ki se jim je izteklo delovno razmerje za določen čas, presežnih delavcev je bilo 50, 27 iskalcev prve zaposlitve, pri šestih osebah pa je šlo za stečaj podjetja. V enakem obdobju je bilo na Uradu za delo Slov. Konjice iz evidence brezpo-selnih odjavljenih 509 oseb – od teh 355 zaradi nove zaposlitve.

Stopnja registrirane brezposelnosti ostaja bolj ali manj enaka in je na Uradu za delo Slov. Konjice znašala slabih 6 odstotkov, kar je nekaj nad državnim povprečjem.

Ob koncu avgusta je bil povprečni čas brezposelnosti 35,5 mesecev oziroma skoraj tri leta.

Koga iščejo delodoajalci?

Na območju konjiške, zreške in vitanjske občine je bilo v začetku tega tedna preko Zavoda za zaposlovanje skupaj na voljo 63 delovnih mest.

Še vedno največ novih služb na tem območju ponuja zreški Unior … Več in podrobneje o aktualnih službah na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem pa v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE.

(NK)