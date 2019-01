Brezplačno smučalo več kot 2.300 otrok

V sklopu zdaj že tradicionalne vseslovenske akcije Šolar na smuči, ki se ji iz leta v leto pridružujeta tudi Unitur in Alpska šola, so prejšnji teden omogočili brezplačno smučanje več kot 2.300 osnovnošolcem. Samo na Rogli so gostili skoraj 700 otrok iz šestnajstih šol, s čimer so celo presegli sprva predvideno kvoto za letos. Poleg Rogle so mlade smučarje gostili še v treh smučarskih centrih, in sicer na Mariborskem Pohorju, Krvavcu in Cerknem.

