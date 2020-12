Branko Brezovšek o vinogradu kot podjetju pod milim nebom

Branko Brezovšek je po srcu vinogradnik in vinar, sicer pa tudi dolgoletni predsednik Društva vinogradnikov Ritoznoj in predsednik nadzornega odbora Zadruge Konzorcij Ritoznojčan.

Branko pravi, da je vinogradništvo pri njih družinska tradicija. Vinograd so imeli že njegovi stari starši, kasneje starši in v njihovem vinogradu je Branko osvajal svoja prva znanja. »Tradicija se nadaljuje,« z veseljem pove. Pri delu v vinogradu mu pomagajo sorodniki – sestri Magda in Sonja, oče Franc ter partnerka Mila. Pri večjih opravilih na pomoč priskočijo tudi ostali. »Drugače ne bi šlo,« pove Branko. Obdelujejo 3500 trt in letno pridelajo približno 5000 litrov vina – pridelujejo Sauvignon, Traminec, Laški in Renski rizling. Pravi, da sta vinograd in klet njegova prioriteta. »V vinogradništvu ni naključij. Vinograd je “podjetje pod milim nebom”. Časa kdaj boš šel v vinograd si ne moreš izbirati, saj si odvisen od vremena, ki pa je zadnje čase precej muhasto.«

Je kdaj težko?

»Najtežje je takrat, ko narava ne da tega, kar je vinogradnik načrtoval in si želel. Samo spomnimo se nekaj let nazaj na neurja, ki so uničila skoraj ves pridelek v Ritoznoju, na pozebo pred štirimi leti in točo dve leti nazaj.« Branko opozarja na družine, ki jim vinogradništvo predstavlja glavni vir prihodka – te so v teh letih zagotovo preživljale težke čase, še pravi.

Več o Branku in o tem, kakšen je recept za dobro vino, pa v prihajajoči decembrski številki Bistriških novic. (A. Sobočan)