Konjičan Branimir Klevže: »Z glasbo je svet lepši in popolnejši«

Branimir Klevže, ravnatelj Glasbene šole Slovenske Konjice, ob 70. obletnici šole poudarja, da se je v minulih desetletjih razvila v kakovostno glasbeno izobraževalno ustanovo.

Jubilej ste obeležili z izdajo zbornika in zgoščenke. V uvodu zbornika ste zapisali, da je bila konjiška glasbene šola med drugim ustvarjalka ritma v naših krajih. Kakšna je še njena dodana vrednost za lokalni prostor?

Glasbena šola Slovenske Konjice s svojimi učenci in učitelji že vsa leta skrbi za bogato kulturno življenje vseh treh občin ustanoviteljic našega zavoda. Radi se odzovemo vsaki prošnji po sodelovanju. Skrbimo, da so naše točke vedno kakovostne in raznolike. Vsako leto v božičnem času organiziramo dva velika koncerta v domu kulture, ki sta namenjena tudi dobrodelnim prispevkom, s katerimi pomagamo pri plačilu materialnih stroškov učencem, ki si sicer tako kvalitetnega izobraževanja ne bi mogli privoščiti. Eden od koncertov je vedno namenjen predstavitvi vseh šolskih orkestrov, pevskih solistov in pevskega zbora, drugi običajno predstavlja naš program plesa. Se večkrat pošalim, da so baletne predstave naših učencev pod vodstvom učiteljice Elene Cioatá na tako visokem nivoju, da Konjičanom in drugim obiskovalcem za ogled baletne predstave ni potrebno oditi v Maribor ali Ljubljano, saj lahko to doživijo odru konjiškega doma kulture. Naša velika dodana vrednost tudi v tem, da so naši bivši in sedanji učenci člani v veliki večini naših godb na pihala tako v Slovenskih Konjicah, Zrečah in širše. Veliko jih igra v različnih glasbenih skupinah doma in po svetu.

Tudi vi ste nabirali glasbeno znanje v tej glasbeni šoli.

Res je. Moji začetki sodelovanja z glasbeno šolo segajo dobrih 45 let nazaj. Sprva kot učenec, nato kot učitelj in sedaj kot ravnatelj. Najprej sem leta 1986 eno leto učil nauk o glasbi, klavir in harmoniko, od leta 1987 pa do leta 1991 sem poučeval glasbeno vzgojo in vodil pevski zbor na OŠ Vitanje. Po osamosvojitvi, v samostojni Sloveniji sem se vrnil na Glasbeno šolo Slovenske Konjice, kjer sem zaposlen še danes. Poleg ravnateljevanja vodim šolski pihalni orkester in učim štiri učence. Tako kot mnogi drugi, sem bil tudi jaz deležen dobrega kakovostnega izobraževanja, ki ga je nudila s svojim kadrom glasbena šola. Učila sta me oba bivša ravnatelja, najprej Nada Šelih harmoniko, nato pa Franc Rozman trobento. Hitro sem se vključil v konjiško godbo, kjer me je za nadaljnje izobraževanje na srednji glasbeni šoli navdušil takratni kapelnik, Božo Cvetrežnik.

Lahko izpostavite nekaj ključnih dogodkov in posameznikov za razvoj šole?

Ključni dogodki so zagotovo zagotavljanje vedno boljših pogojev za delo, tako smislu materialnih pogojev kot odličnega kadra. Veliko srečo imamo, da nam lokalna skupnost vedno prisluhne in v veliki meri sledi potrebam naših učencev, staršev in učiteljev. Kot posamezniki so zagotovo za razvoj naše šole zaslužni vsi dosedanji ravnatelji, učitelji in lokalne skupnosti. Ne bi rad nikogar posebej izpostavil, to je trdo delo nas vseh. Več si lahko preberete v Zborniku, ki je v elektronski obliki objavljen na naši spletni strani, ali obiščete NUK, kjer ga lahko pogledate tako v fizični kot v elektronski obliki.

Katere izobraževalne programe nudite? Kateri instrument je najbolj priljubljen za učenje?

V osnovnem glasbenem in plesnem programu naša šola izvaja program glasbene pripravnice, plesne pripravnice, glasbeni program in plesni program. V programu glasbene pripravnice izvajamo predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in plesno pripravnico. V programu glasba izvajamo vse orkestrske instrumente, instrumente s tipkami ter kitaro in citre. V programu ples izvajamo pouk baleta. Najbolj priljubljeni instrumenti so klavir, flavta, kitara in violina. Zelo obiskan imamo tudi pevski oddelek. Vsi ostali instrumenti so zadovoljivo zastopani. Trenutno si želimo malo večjega vpisa na klarinet, harmoniko, nizka trobila (pozavna, evfonij, tuba) in večja godala (violončelo, kontrabas).

Približno 300 učenkam in učencem je konjiška glasbena šola drugi dom. Zakaj jih imate radi in ste ponosni nanje?

Vsaka generacija doda kamenček k mozaiku delovanja naše šole in nas bogati. Ponosen sem na vsakega posebej, ob najmanjšem napredku posameznika iz ure v uro, iz leta v leto. Naši učenci se v tujini brez težav kosajo s konkurenco, tako na tekmovanjih, kot pri potegovanju za različne službe, bodisi igranju v svetovno priznanih orkestrih ali poučevanju na različnih nivojih izobraževanja. Glasbena šola je moj način življenja, z njo rastem že celo življenje, zato sem še toliko bolj ponosen na vse dosežke vsakega posameznika in vseh nas.

Svoje znanje vaši učenci dokazujejo tudi na tekmovanjih doma in v tujini.

Eno pomembnejših tekmovanj v državi je tekmovanje TEMSIG (tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije), ki je sestavljeno iz predtekmovanja na regijskem nivoju, takšnega že nekaj let zapored organizira tudi naša šola, kot glavna organizatorka celjsko koroškega območja. Boljši učenci se uvrstijo na državno tekmovanje. Poleg tekmovanja TEMSIG je še mnogo mednarodnih tekmovanj v Sloveniji in v tujini. Zopet bi bil krivičen, če bi govoril o imenih, v vseh teh letih jih je bilo zelo veliko. Mogoče bi omenil samo trobentača, Jureta Mastnaka, ki je kot prvonagrajenec Temsiga bil izbran in igral na zaključnem koncertu v Slovenski filharmoniji, Jure se je udeležil tudi mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu, kjer je bil v svoji kategoriji absolutni zmagovalec. Malo mlajša od njega je Aneja Prapotnik, ravno tako prvonagrajenka Temsiga in mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu. Uspehov in odličnih rezultatov, ki so jih nanizali naši učenci je še veliko in jih vsako leto posebej skrbno zapišemo v šolsko kroniko. (Intervju si v celoti preberite v tiskani izdaji NOVIC).

