Bralci Rogaških novic za Naj osebnost izbrali Nejca Šuca, za življenjsko delo priznanje prejel Ivan Cajzek

V ponedeljek so v Galeriji Kulturnega doma Rogaška Slatina z razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo priznanja zaključili letošnjo akcijo Osebnost leta Rogaških novic, zmagovalca Nejca Šuca ste izbrali, vi spoštovani bralci. Obenem so podelili priznanje za življenjsko delo, pri katerem prejemnika izbere uredništvo časopisa, letos je priznanje prejel Ivan Cajzek.

Osebnost leta 2023 je postal Nejc Šuc, mlad in prodoren podjetnik iz Močl pri Šmarju pri Jelšah. Kljub svoji izobrazbi profesorja glasbe se je Nejc odločil vstopiti v poslovni svet, potem ko je občutil svoj podjetniški klic že po prvi uspešni prodaji rabljenega traktorja. S svojo odločnostjo in predanostjo je Nejc pred sedmimi leti ustanovil podjetje LAGERHOF, ki je kmalu postalo sinonim za kakovost, inovativnost in zanesljivost na področju kmetijske mehanizacije. Kljub svoji mladosti je Nejc s svojo drzno vizijo, marljivostjo in skrbno izbrano ekipo dokazal, da starost ni ovira za doseganje uspeha. Podjetje Lagerhof se je hitro uveljavilo kot eno najhitreje rastočih podjetij v Obsotelju in na Kozjanskem, kar je rezultat Nejčevega trdega dela, predanosti in strateškega načrtovanja.

Prejemnik priznanja Nejc Šuc je po razglasitvi dejal: »Vsi potihoma upamo, da bi bili izbrani, vendar nisem pričakoval, da bom postal Osebnost leta. Ob tej priložnosti bi se zahvalil ter hkrati čestital vsem, saj menim, da smo vsi, ki smo bili nominiranci, tudi zmagovalci. Menim, da je ključ do uspeha trdno delo. Trudimo se že sedem let, veliko še imamo pred sabo, načrtujemo pa tudi večji dogodek ob deseti obletnici, na katerem upam, da se vidimo.«

Priznanje za življenjsko delo je prejel Ivan Cajzek, katerega ime je v domačem kraju in širše, postalo sinonim za izjemno poslovno zgodbo, vztrajnost in predanost. Od samega začetka svoje podjetniške poti je Ivan sanjal o tem, da bo ustvaril nekaj več, kot si je kadarkoli lahko predstavljal. Ko je leta 1990 ustanovil svoje prvo podjetje, je postavil temelje za svojo podjetniško pot. Ivan ni iskal bližnjic, temveč je s trdim delom, predanostjo in vizijo gradil svoje sanje. Z vztrajnostjo je dokazoval, da se zavzetost in poštenost vedno povrneta, trud pa vedno izplača. Podjetja, ki jih je Ivan ustvarjal, so postala sinonim za zanesljivost, inovativnost in kakovost. Kot dober gospodar je ves čas skrbel za dobrobit svojih sodelavcev. Je dobitnik številnih uglednih priznanj, prav tako je bil uvrščen na prvo mesto na lestvici najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja v letu 2023. Je ponosen soustanovitelj Rotary kluba Rogaška, da bi s somišljeniki pomagal pomoči potrebnim in da bi svet obrnili na bolje. Kot družinski človek Ivan ceni vsak trenutek, preživet s svojimi najbližjimi. Kljub vsem poslovnim obveznostim najde čas za svojo družino, ki mu je v oporo in navdih. Ivan je konec lanskega leta predal vodenje podjetja novi generaciji Cajzek, a v podjetju ostaja kot svetovalec, tako dolgo, kot bo koristen, je dejal. Njegova življenjska zgodba je mnogim navdih in vzor. S svojo predanostjo, vztrajnostjo in poštenim delom je Ivan Cajzek dokaz, da se sanje lahko uresničijo, če si si za uresničitev le-teh pripravljen prizadevati s srcem in dušo, če greš naprej še močnejši, ko ti spodleti. Ivan Cajzek je drzen vizionar, ki je v gradbeništvu premaknil meje in je kažipot novi generaciji podjetnikov in posameznikov zato je bil letošnji prejemnik priznanja za življenjsko delo. (RN)